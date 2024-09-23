Телеведущая случайно выругалась в прямом эфире

Ведущая известного британского телеканала ITV Кэт Дили случайно выругалась во время прямого эфира. Фрагмент трансляции публикует издание Daily Record.

В эфир программы, которую Дили ведет со своим коллегой Беном Шепардом, пригласили кондитера Джульетту Сир. Она предложила ведущим попрактиковаться в украшении тортов. Дили начала быстро наносить крем из кондитерского мешка на торт и заметила, что делает это не очень ровно. «Вот дерьмо», — выругалась телеведущая.

Ее соведущий рассмеялся и извинился перед зрителями. Сама Дили пошутила, что просто неверно произнесла название связанного с кондитерским делом термина.

Ранее шотландская телеведущая Кайя Адамс случайно обозвала гостя в прямом эфире. Она оговорилась во время общения с представителем Шотландской партии зеленых Россом Гриром и обозвала его «волосатым говном».