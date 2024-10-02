Омбудсмен ответила на вопрос об обращении просившей Путина о помиловании журналистки

Омбудсмен Романова сообщила, что не получала обращений от журналистки Баязитовой

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила, что не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой, отбывающей тюремное заключение за вымогательство. Ее слова передает РИА Новости.

«Была в ИК-1. Обращений раньше не поступало… На личный прием не обращалась также. Каких-либо вопросов от нее не поступало», — ответила омбудсмен на вопрос, не поступали ли обращения от журналистки. Романова добавила, что не располагает информацией о нахождении Баязитовой в ИК-1 Владимирской области.

1 октября Баязитова попросила президента Владимира Путина о помиловании. Из письма журналистки стало известно, что она неделю провела в следственном изоляторе во Владимире, позже ее этапировали в ИК-1 во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что Баязитова подала жалобу в Верховный суд из-за этапирования ее через множество городов России. Отмечалось, что журналистка, нуждающаяся в лечебном питании из-за диабета, не получала нужных условий содержания. Член Совета по правам человека Ева Меркачева также заявила, что заключенные, которых этапируют в другие регионы, фактически лишены помощи адвоката.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка отбывает наказание в колонии общего режима.