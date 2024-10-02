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16:31, 2 октября 2024Силовые структуры

Осужденный за расправу над сотрудниками ФСБ контрактник обжалует приговор

ТАСС: осужденный на 16 лет за убийство 2 сотрудников ФСБ Судин обжалует приговор
Начало событий в новости Российского контрактника приговорили к 16 годам за убийство двух сотрудников ФСБ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Осужденный на 16 лет за расправу над двумя сотрудниками ФСБ России бывший военнослужащий по контракту Игорь Судин обжалует приговор Южного окружного военного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По информации собеседника агентства, сторона защиты Судина обжалует приговор и знакомится с протоколом судебного заседания. Он сказал, что жалоба будет подана в Апелляционный военный суд.

6 августа стало известно, что Южный окружной военный суд приговорил фигуранта, обвиняемого в расправе над двумя сотрудниками ФСБ в Херсоне в 2022 году. Это было решении апелляционной инстанции в отношении контрактника, оправданного присяжными.

Как установил суд, в июне 2022 года Судин с сослуживцем самовольно покинули расположение части и уехал в Херсон, взяв с собой оружие и патроны. Там у них возник конфликт с сотрудниками ФСБ, который завершился дракой со стрельбой.

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      Анна Габай
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