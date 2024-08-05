Российского контрактника приговорили к 16 годам за убийство двух сотрудников ФСБ

ТАСС: контрактника приговорили к 16 годам за убийство двух сотрудников ФСБ

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Игорю Судину по делу об убийстве двух сотрудников ФСБ в Херсоне в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о решении апелляционной инстанции в отношении контрактника, оправданного присяжными.

Он приговорен к 16 годам в колонии строгого режима. Кроме того, Судин лишен звания «младший сержант».

Как установил суд, в июне 2022 года Судин с сослуживцем самовольно покинули расположение части и приехали. Там у них возник конфликт с сотрудниками ФСБ, который завершился дракой со стрельбой. В результате два сотрудника спецслужбы погибли на месте, третий был ранен. Также во время перестрелки погиб сослуживец Судина.

Ранее присяжные оправдали Судина, но апелляционная инстанция по жалобе прокуратуры и потерпевших отменила этот приговор. Уголовное дело в отношении него было направлено на повторное рассмотрение.