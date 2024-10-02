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18:45, 2 октября 2024Мир

Пентагон призвал страны НАТО модернизировать ВПК для противостояния с Россией

Пентагон: странам НАТО необходима модернизация ВПК для противостояния с Россией

Фото: Malte Ossowski / SvenSimon / Globallookpress.com

Странам НАТО необходима модернизация военно-промышленного комплекса (ВПК) для противостояния с Россией. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, передает ТАСС.

«Единственное и важнейшее, что необходимо сделать союзникам, чтобы справиться с этим вызовом, — это провести серьезное расширение и модернизация военной производственной базы», — заявила Уолландер.

По ее словам, следует нарастить не только количество производимых вооружений, но и сами сроки производства. Представительница Пентагона отметила, что странам Североатлантического альянса также необходима способность «пополнять запасы и адаптировать ВПК».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность из-за якобы имевшей место поддержки КНР российской оборонной промышленности.

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