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23:33, 27 сентября 2024Мир

Блинкен выразил Китаю обеспокоенность из-за якобы поддержки России

Блинкен выразил Ван И обеспокоенность из-за «поддержки» Китаем российского ВПК

Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность из-за якобы имевшей место поддержки КНР российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом американский политик заявил на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

«Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК», — сказал Блинкен после завершения встречи с министром иностранных дел КНР.

В июле Блинкен предостерег Китай от поддержки ВПК России. Он пообещал, что в таком случае Пекин будут ждать ответные меры.

При этом в Пекине не раз отвергали обвинения США о поддержке Китаем российского ОПК.

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      Евгений Силаев
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