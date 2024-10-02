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17:22, 2 октября 2024Ценности

Певица Ариана Гранде раскрыла правду о пластических операциях

Певица Ариана Гранде призналась, что прибегала к ботоксу и филлерам
Ариана Гранде

Ариана Гранде. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская певица и актриса Ариана Гранде раскрыла правду о пластических операциях. Соответствующее интервью публикует издание Vanity Fair на YouTube-канале.

31-летняя знаменитость призналась, что прибегала к омолаживающим инъекциям. «У меня была тонна филлеров для губ на протяжении многих лет и ботокс. Я прекратила это в 2018 году. Это было слишком. Знаете, мне просто хотелось спрятаться», — высказалась она и отметила, что возможно вновь увлечется процедурами для улучшения внешности.

В то же время звезда опровергла слухи о том, что сделала пластику носа, груди и формы глаз. Однако она уточнила, что хотела в будущем провести подтяжку лица и поддержала людей, которые не боятся обращаться за помощью к пластическим хирургам. «Я полностью поддерживаю всех людей, которые делают эти вещи. Все, что заставляет женщин и мужчин чувствовать себя красивыми, должно быть разрешено. Почему это должно волновать других?» — заявила знаменитость.

В апреле прошлого года Гранде отреагировала на беспокойство фанатов по поводу ее чрезмерной худобы на новых фотографиях. «Тело, с которым вы сравниваете мою нынешнюю фигуру, на самом деле было самой нездоровой версией меня. Я принимала много антидепрессантов и плохо ела», — объяснила девушка.

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      Мария Винар
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