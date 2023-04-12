Певица Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы

Популярная певица и актриса Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов по поводу ее чрезмерной худобы на новых фотографиях. Соответствующее трехминутное видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Поклонники принялись обсуждать фигуру поп-исполнительницы, после того как в сети появились ее снимки, сделанные папарацци во время концерта актера и пианиста Джеффа Голдблюма. Тогда пользователи сети посчитали, что знаменитость выглядит слишком худой. «Она выглядит болезненно», — написал один из них в соцсетях.

Впоследствии Гранде записала видео, в котором призвала юзеров ответственнее подходить к высказываниям, связанным с внешностью других людей. «Тело, с которым вы сравниваете мою нынешнюю фигуру, на самом деле было самой нездоровой версией меня. Я принимала много антидепрессантов и плохо ела. На тот момент я была на дне своей жизни, а вам казалось, что я выгляжу здоровой. На самом деле все было не так», — объяснила она.

В декабре 2021 года Ариана Гранде повторила культовый наряд Бритни Спирс из 1990-х. Знаменитость посетила съемки передачи в розовом кожаном топе-бандо со стразами и брюках-клеш белого цвета на высокой талии, которые были украшены цветными вставками на коленях. Известно, что Спирс выступала в похожем наряде на концертах во время музыкального тура Baby One More Time.