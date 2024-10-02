Польский телеканал признали нежелательной организацией в России

Минюст РФ признал нежелательной организацией польский телеканал Belsat

Минюст России внес в перечь нежелательных организаций польский телеканал Belsat. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite) "Белсат" ("Белсат ТВ", "Белорусское спутниковое"), Республика Польша», — значится в перечне Минюста.

Сообщается, что ведомство внесло телеканал в список на основании решения Генеральной прокуратуры от 11 сентября 2024 года.

13 сентября стало известно, что Генпрокуратура признала деятельность Belsat нежелательной. Отмечалось, что телеканал дискредитирует внутреннюю и внешнюю политику России, а также создает негативный образ страны. Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что с началом спецоперации антироссийская риторика СМИ усилилась.

Belsat ведет вещание на польском, украинском, белорусском, английском и русском языках. В основном телеканал смотрят жители России и Белоруссии, однако в последней деятельность телеканала запрещена.