Популярная блогерша рассказала о драке в TikTok-доме

Блогерша Мехрона заявила, что ее ударила тренер по танцам в TikTok-доме

Популярная российская тикток-блогерша Мехрона Шарипова, известная как Мехрона, рассказала о драке в TikTok-доме, где она состояла. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогерша рассказала, что состояла в нескольких TikTok-домах. В одном из них у Мехроны случился конфликт с тренером по танцам. По словам тиктокерши, преподаватель начала выяснять с ней отношения, когда блогерша вела прямую трансляцию. Мехрона вспомнила, что жестами попросила женщину прекратить кричать и пообещала поговорить с ней позже.

По завершении трансляции, рассказала Мехрона, она осталась одна с тренершей в доме. Та снова зашла к тиктокерше в комнату и стала оскорблять ее. Блогерша добавила, что решила записать их разговор и отправить своему пиар-менеджеру. После того как женщина высказалась, она покинула комнату.

Однако позднее она вернулась и выразила недовольство тем, что Мехрона отправила запись их разговора другому человеку. «Она выламывает дверь, заходит и дает мне леща. У меня звенит в ушах. (...) Настолько она меня сильно ударила», — заявила тиктокерша. Позднее преподавательница попыталась извиниться за случившееся.

Ранее популярная тиктокерша Аня Покров рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни. Блогерша отметила, что в месяц ей требуется два миллиона рублей.