Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:57, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о драке в TikTok-доме

Блогерша Мехрона заявила, что ее ударила тренер по танцам в TikTok-доме
Мехрона Шарипова

Мехрона Шарипова. Кадр: страница «Енина Аня» во «ВКонтакте»

Популярная российская тикток-блогерша Мехрона Шарипова, известная как Мехрона, рассказала о драке в TikTok-доме, где она состояла. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогерша рассказала, что состояла в нескольких TikTok-домах. В одном из них у Мехроны случился конфликт с тренером по танцам. По словам тиктокерши, преподаватель начала выяснять с ней отношения, когда блогерша вела прямую трансляцию. Мехрона вспомнила, что жестами попросила женщину прекратить кричать и пообещала поговорить с ней позже.

По завершении трансляции, рассказала Мехрона, она осталась одна с тренершей в доме. Та снова зашла к тиктокерше в комнату и стала оскорблять ее. Блогерша добавила, что решила записать их разговор и отправить своему пиар-менеджеру. После того как женщина высказалась, она покинула комнату.

Однако позднее она вернулась и выразила недовольство тем, что Мехрона отправила запись их разговора другому человеку. «Она выламывает дверь, заходит и дает мне леща. У меня звенит в ушах. (...) Настолько она меня сильно ударила», — заявила тиктокерша. Позднее преподавательница попыталась извиниться за случившееся.

Ранее популярная тиктокерша Аня Покров рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни. Блогерша отметила, что в месяц ей требуется два миллиона рублей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в спешке покинули Угледар и сдали город российским войскам. В США рассказали, как это может отразиться на Зеленском

      Курс юаня к рублю вырос до максимума за год

      Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. Его обвинили в поддержке террористов

      Китайский производитель оценил возможность сборки машин в России

      США обвинили в разрешении Израилю безнаказанно действовать в Газе

      Стоимость нефти взлетела до максимума с 3 сентября

      Россияне бросились скупать одну марку автомобилей

      Мирный россиянин погиб при атаке дронов ВСУ на грузовые автомобили

      Похудевшая Селена Гомес похвасталась фигурой в облегающем наряде

      Два украинских беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше