Появились кадры с застрявшими на мели на Камчатке косатками

В сети опубликовали кадры застрявших на мели в Камчатском крае косаток

В сети появились кадры с косатками, которые застряли на мели в лимане у села Устьевое в Камчатском крае. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

Автор видео показывает трех больших косаток, которые оказались на мели. Рядом с одной из них плавает детеныш — несмотря на то, что особь находится на плаву, она не отплывает от матери. Спасатели ждут прилива и поливают косаток, ведется спасательная операция.

На глубину косаток пытаются перетащить вручную, так как уровень воды немного подрос.

Операцию по спасению косаток, застрявших на мели на Камчатке, начали в среду, 2 октября. Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям российского региона Сергей Лебедев, единственный способ оказать помощь млекопитающим — поливать их водой вручную. К месту происшествия техника подойти не может.