Шансы Губина вернуться на сцену оценили

Продюсер Дворцов оценил шансы Губина вернуться на сцену

Продюсер Сергей Дворцов оценил шансы певца Андрея Губина вернуться на сцену. Его слова передает портал «Страсти».

Он отметил, что состояние артиста во время их встречи на музыкальном конкурсе «Новая волна» было «не очень хорошее». При этом Дворцов добавил, что у исполнителя может состояться «громкое возвращение» на фоне его долгого отсутствия на сцене. «Но, опять же, надо ли это ему? Если он, конечно, хочет потешить свое эго и самолюбие, получить порцию славы и денег, то, возможно, вернется. Будет ли это провалом? Вы знаете, я сейчас не могу это гарантировать. Это будет не масштабно, это будет, наверное, не так феерично, как было раньше», — сказал продюсер.

Ранее композитор и музыкальный продюсер Александр Яковлев объяснил причины неудач в личной жизни Андрея Губина.