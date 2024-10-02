Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:41, 2 октября 2024Путешествия

Росавиация обновила рекомендации по полетам над Ближним Востоком

Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты над Ближним Востоком с 15:30 до 19:00

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты над Ближним Востоком в среду, 2 октября, в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени. Обновленные рекомендации опубликованы в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

Тем временем в четверг, 3 октября, полеты над Ираном, Израилем и Ираком рекомендованы с 9:00 до 19:00 мск. В Росавиации также отметили, что при нахождении в воздушном пространстве этих стран следует проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, предложенные авиационными властями этих государств.

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Перевозчиков предупредили, что в данном регионе существует угроза безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      В московском метро заметили указатели на таджикском языке

      Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость COVID-19

      Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе

      Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов

      Голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие

      В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для блогеров Чекалиных

      Стало известно об аресте футболиста «Манчестер Сити» за кражу мобильного телефона

      Для депутатов Госдумы выбрали российские автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше