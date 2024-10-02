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18:26, 2 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 октября

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 2 и 3 октября местами в северо-восточных, местами северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее стало известно, что с начала 2024 года в Анапу устремились миллионы туристов. Популярный курорт принял свыше 4,3 миллиона отдыхающих, примерно столько же человек отдохнули в Анапе за весь 2023 год.

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      Фариза Бацазова
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