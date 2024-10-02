Россиянам назвали самые живописные места в стране для празднования свадьбы

Бизнесмен Белов назвал Санкт-Петербург самым живописным местом для свадьбы

Основатель агентства по организации концептуальных мероприятий TOBELOVE Agency Александр Белов назвал россиянам самые живописные места в стране для празднования свадьбы. Соответствующий материал публикует Пятый канал.

Так, первым в списке оказался Санкт-Петербург и, в частности, Екатерининский, Константиновский и Павловский дворцы, а также Летний сад и парк Александрия. В то же время на Алтае эксперт посоветовал проводить торжество рядом с Телецким или Шавлинскими озерами, а также у берега Катуни. Вдобавок бизнесмен рассказал о всесезонном курорте Манжерок.

Белов дополнил список Калининградом с его европейской архитектурой и живописными пейзажами. При этом собеседник издания уточнил, что в городе моря нет, однако можно отпраздновать свадьбу в Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске и Янтарном.

Среди прочего, эксперт призвал обратить внимание на Байкал, Домбай и Владивосток. «В городе и его окрестностях есть огромное количество достопримечательностей и панорамных площадок для свадебных фотосессий. Сюда же относятся Токаревский маяк или Русский мост, набережная Цесаревича, а также бухта Золотой Рог», — заключил Белов.

В июле российским супружеским парам вручили медали за долгую совместную жизнь. В День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, во Дворце бракосочетания состоялась торжественная церемония.