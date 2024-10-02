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18:00, 2 октября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за расправу над солисткой группы Una

В Петербурге суд дал жителю 8 лет колонии за убийство солистки группы Una

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил жителя Артема Табачука к восьми годам колонии строгого режима за расправу над 37-летней солисткой музыкальной группы Una Анастасией Котовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города Санкт-Петербург.

Суд признал мужчину виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Следствие и суд установили, что 15 мая Табачук, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, напал на Котову и нанес ей не менее 25 ударов ногой по голове и телу. Спасти потерпевшую не удалось.

Ранее сообщалось, что россиянин пожаловался на постоянные избиения со стороны жены.

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      Артем Соколов
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