Россиянина осудили на восемь лет за расправу над солисткой группы Una

В Петербурге суд дал жителю 8 лет колонии за убийство солистки группы Una

В Санкт-Петербурге суд приговорил жителя Артема Табачука к восьми годам колонии строгого режима за расправу над 37-летней солисткой музыкальной группы Una Анастасией Котовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города Санкт-Петербург.

Суд признал мужчину виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Следствие и суд установили, что 15 мая Табачук, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, напал на Котову и нанес ей не менее 25 ударов ногой по голове и телу. Спасти потерпевшую не удалось.

Ранее сообщалось, что россиянин пожаловался на постоянные избиения со стороны жены.