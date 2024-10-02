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18:06, 2 октября 2024Россия

Российские военные в Курской области спасли из зоны боевых действий 16 жителей

Правительство Курской области сообщило о спасении 16 жителей Кореневского района

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие за сутки спасли 16 жителей Курской области из зоны боевых действий. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Сегодня российскими военнослужащими спасены еще 16 жителей одного из сел Кореневского района», — говорится в сообщении.

На данный момент, спасенные находятся в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее российский военный спас женщину и ребенка, получивших ранения во время обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Известно, что солдат услышал звуки взрывов возле торгового центра и поспешил на место происшествия. Там он обнаружил раненых женщину и мальчика.

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      Никита Абрамов
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