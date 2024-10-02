Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Верхнекаменское в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР). Об том сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что бойцы группировки также нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра и Константиновки ДНР.

По данным Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности «Южной» группировки до 855 военнослужащих, боевую бронемашину, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777, а также две гаубицы FH-70, произведенные в Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских войск Угледара. Как заявил 1 октября военный эксперт Борис Рожин, ВСУ покинули город и отошли на север. О потере города также написал украинский аналитический проект DeepState.