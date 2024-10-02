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04:45, 2 октября 2024Мир

Российский посол объяснил позицию Китая по Украине

Посол Моргулов: Китай выступает за устранение истинных причин кризиса на Украине

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Посол России в Китае Игорь Моргулов объяснил позицию КНР по украинскому кризису. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что Пекин выступает за устранение истинных причин обострения кризиса на Украине. Среди них — приближение НАТО к границам России и антироссийская политика Киева.

«КНР выступает за устранение истинных причин кризиса, в числе которых расширение НАТО на Восток, создание Западом на Украине антироссийского военного плацдарма, линия киевских властей на истребление в стране всего русского, включая язык, образование, культуру, православную церковь», — сказал посол.

Ранее Игорь Моргулов заявил, что Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине. По его словам, Пекин не участвует в устраиваемых Западом в псевдомирных конференциях, поскольку они проводятся исключительно для проталкивания своей ультимативной «формулы мира».

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      Артём Верейкин
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