Силовики на российско-казахстанской границе положили всех на асфальт и успокоили очередь

В Челябинской области силовики погасили конфликт в очереди на границе

В Челябинской области на контрольно-пропускном пункте (КПП) Бугристое силовики погасили конфликт в очереди к границе, положив всех на асфальт. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

В очереди на КПП Бугристое пять человек, которые стояли на продление срока пребывания в России, начали громко выяснять отношения и ругаться. Пограничникам и полицейским пришлось применить жесткие меры для наведения порядка на госгранице. Всех, кто в этот момент находился в своих машинах и ожидал приема, заставили выйти и лечь на асфальт. После проведения профилактической беседы КПП вернулся к штатной работе.

Ранее сообщалось, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о внесенных в Госдуму законопроектах о нелегальной миграции.