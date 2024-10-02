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15:11, 2 октября 2024Путешествия

Тяжелобольной мужчина сломал ногу в отпуске в Египте и застрял в чужой стране из-за денег

Daily Mail: мужчина сломал ногу в Египте и не смог заплатить за лечение

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Тяжелобольной мужчина сломал ногу во время отпуска в Египте и застрял в чужой стране из-за денег. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, когда 69-летний Джефф Сидалл наслаждался семейным отдыхом в Шарм-эш-Шейхе, он споткнулся в отеле и сломал кость. В больнице ему сказали, что нужна срочная операция. Однако провести ее врачи не смогли и посоветовали отправиться на родину в Великобританию для лечения.

Страховая компания предложила мужчине и его семье вылететь за свой счет отдельным бортом вместе с медиками и пообещала потом возместить траты. Однако у Сидалла не нашлось 40 тысяч фунтов стерлингов (5 миллионов рублей) для оплаты.

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«Если бы у нас были деньги, мы бы не оформляли туристическую страховку», — пожаловалась невестка Джеффа Келли. В настоящее время семья собирает средства, чтобы переправить мужчину на родину.

Ранее российский турист упал с горы в деревне мертвых на Бали и обеднел почти на миллион рублей, поскольку вовремя не оформил страховку.

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      Марк Успенский
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