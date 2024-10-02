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15:15, 2 октября 2024Наука и техника

У ближайшей к Солнцу одиночной звезды обнаружили планету

Astronomy & Astrophysics: у ближайшей к Солнцу одиночной звезды нашли планету

Изображение: ESO / M. Kornmesser

Астрономы, использовав Очень большой телескоп Европейской Южной обсерватории (VLT ESO), нашли экзопланету, вращающуюся вокруг звезды Барнарда, ближайшей к Солнцу одиночной звезды и относящейся к красным карликам. Открытие опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Barnard b расположена всего в шести световых годах от Земли и находится в 20 раз ближе к звезде Барнарда, чем Меркурий к Солнцу. Температура ее поверхности составляет около 125 градусов Цельсия, что делает планету слишком жаркой для существования жидкой воды. Несмотря на это, открытие имеет важное значение для поиска экзопланет земного типа в обитаемой зоне вокруг красных карликов.

Команда использовала высокоточный инструмент ESPRESSO, разработанный для измерения колебаний звезды, вызванных гравитационным притяжением экзопланет. Эти данные были дополнены результатами других инструментов, включая HARPS в обсерватории Ла Силья ESO, HARPS-N и CARMENES, что подтвердило существование Barnard b. Однако новые данные не подтвердили существование ранее предполагаемой экзопланеты, о которой сообщалось в 2018 году.

Команда также обнаружила признаки еще трех кандидатов в экзопланеты на различных орбитах вокруг звезды Барнарда. Для окончательного подтверждения этих кандидатов потребуется дополнительное наблюдение с помощью ESPRESSO. Это открытие показывает, что космическое пространство, окружающее звезду Барнарда, может быть полным маломассивных планет.

Исследователи подчеркивают, что звезда Барнарда, являющаяся вторым по близости к Солнцу объектом, остается ключевой целью для астрономов, стремящихся обнаружить экзопланеты земного типа. Применение новейших технологий и инструментов, таких как ESPRESSO, позволяет детально исследовать внутреннюю структуру и динамику экзопланетных систем.

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      Александр Еникеев
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