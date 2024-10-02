Уролог предупредил об опасности безобидной ночной привычки у мужчин

Если каждый раз, лежа в постели прежде чем уснуть, у мужчины возникают позывы к мочеиспусканию, это не безобидная привычка, а симптом опасного заболевания. Об этом предупредил уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Врач отметил, что у женщин ночное желание сходить в туалет чаще всего безобидно. У мужчин же оно вполне может быть симптомом ноктурии — состояния, при котором позывы к мочеиспусканию возникают при каждой попытке заснуть.

Уролог добавил, что наличие этого синдрома, как правило, указывает на проблемы с аденомой простаты. Кроме того, причина может быть в остеохондрозе, сахарном диабете и болезнях сердца, считает врач. Смерницкий призвал не игнорировать ночные походы в туалет и не заниматься самолечением. Он рекомендовал обратиться к врачу, который определит причину появления синдрома, направит к специалистам и подберет лечение.

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