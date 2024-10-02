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18:53, 2 октября 2024Моя страна

В Челябинске с помощью камер домофонов нашли пропавшую женщину

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» с помощью камер домофонов нашел пропавшую в Челябинске женщину. Подробности спасения публикует местный портал «Хорошие новости».

76-летняя Галина Мочалова днем вышла в магазин с мужем, но во время покупок куда-то исчезла, никого не предупредив.
Волонтеры «ЛизаАлерт» сразу же обратились в компанию «Интерсвязь», чьи сотрудники помогли проанализировать записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах Челябинска.

В итоге один из волонтеров заметил на записи пенсионерку, похожую по описанию на пропавшую женщину. Добровольцы опередили время и направление ее движения, стали искать записи с других камер, на которых она могла быть. Уже через 20 минут пенсионерка попала в объектив следующей камеры, и сын смог узнать маму по походке.

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После этого волонтеры «ЛизаАлерт» организовали поисковые команды, и те направились в район, где камеры обнаружили пожилую женщину. На перекрестках и остановках развесили ориентировки, добровольцы опрашивали сотрудников магазинов и аптек.

В итоге на горячую линию сообщили, что работник магазина, где оставили ориентировку, узнал потерявшуюся женщину. Кроме того, она сама попросила о помощи и рассказала, где живет. Тогда один из покупателей согласился проводить ее до дома.

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      Карина Черных
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