В Израиле оценили ущерб от атаки Ирана

В ЦАХАЛ назвали минимальным ущерб от ракетной атаки Ирана

Израиль получил минимальный ущерб от ракетной атаки Ирана. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что по территории страны было выпущено около 180 ракет, отметив, что большинство из них удалось перехватить. По ее словам, нападение не было демонстративным, поскольку «каждая ракета несла в себе сотни килограммов взрывчатки».

Тем не менее, как утверждает Уколова, ущерб оказался минимальным. «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны», — сообщила она. Представитель пресс-службы добавила, что атака не повлияла на боеспособность ВВС Израиля.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Нападение стало ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.