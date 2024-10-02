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01:00, 2 октября 2024Мир

В Израиле оценили ущерб от атаки Ирана

В ЦАХАЛ назвали минимальным ущерб от ракетной атаки Ирана

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Израиль получил минимальный ущерб от ракетной атаки Ирана. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что по территории страны было выпущено около 180 ракет, отметив, что большинство из них удалось перехватить. По ее словам, нападение не было демонстративным, поскольку «каждая ракета несла в себе сотни килограммов взрывчатки».

Тем не менее, как утверждает Уколова, ущерб оказался минимальным. «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны», — сообщила она. Представитель пресс-службы добавила, что атака не повлияла на боеспособность ВВС Израиля.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Нападение стало ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

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      Марина Совина
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