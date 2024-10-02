В ЛНР рассказали об успехах Российской армии на сватовско-кременном участке фронта

Марочко: на сватовско-кременном участке фронта ВС России развивают успех

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации развивают успехи на сватовско-кременном участке фронта. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«После освобождения Макеевки и Невского ВС РФ не остановились на достигнутом, а продолжили развивать успех. Так, на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского», — написал эксперт.

Помимо этого, как отметил Марочко, юго-западнее Петровского ВС России удалось взять стратегическую высоту, а западнее Невского подразделения вплотную подошли к населенному пункту Новолюбовка.

Ранее Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются контратаковать под Макеевкой для недопущения создания «огневого мешка» российскими военными в районе населенного пункта.

