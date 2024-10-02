Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:26, 2 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об успехах Российской армии на сватовско-кременном участке фронта

Марочко: на сватовско-кременном участке фронта ВС России развивают успех

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации развивают успехи на сватовско-кременном участке фронта. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«После освобождения Макеевки и Невского ВС РФ не остановились на достигнутом, а продолжили развивать успех. Так, на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского», — написал эксперт.

Помимо этого, как отметил Марочко, юго-западнее Петровского ВС России удалось взять стратегическую высоту, а западнее Невского подразделения вплотную подошли к населенному пункту Новолюбовка.

Ранее Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются контратаковать под Макеевкой для недопущения создания «огневого мешка» российскими военными в районе населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

      В еще одном российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

      ФСБ отчиталась о задержании завербованных Украиной подростков с оружием

      Возводимые в приграничных с Украиной регионах России укрепления показали на видео

      Один человек ранен при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      США поддержали сдержанный ответ Израиля на атаку Ирана

      На Западе сочли поворотным моментом атаку Ирана на Израиль

      Названы два продукта на завтрак для эффективного похудения

      Израилю предложили рассмотреть возможность нападения на ядерные объекты Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше