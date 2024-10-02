Во время теракта в Израиле ранен гражданин Белоруссии

В Израиле в результате теракта ранен гражданин Белоруссии 1997 года рождения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел постсоветской республики.
Дипломатическое ведомство поддерживает связь с медицинским учреждением, куда доставили пострадавшего белоруса. Состояние гражданина оценивается как стабильное.
Это первый зафиксированный случай ранения гражданина страны бывшего СССР с момента обострения ситуации между Израилем и Ливаном. Посольство Белоруссии рекомендовало воздержаться от поездок в эти страны Ближнего Востока.
Ранее посольство Украины также рекомендовало своим гражданам перенести туристические поездки в Израиль из-за массированного обстрела страны Ираном.