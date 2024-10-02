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19:12, 2 октября 2024Бывший СССР

Во время теракта в Израиле ранен гражданин Белоруссии

МИД Белоруссии: в теракте в Израиле пострадал гражданин республики

Кадр: Telegram-канал Mash

В Израиле в результате теракта ранен гражданин Белоруссии 1997 года рождения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел постсоветской республики.

Дипломатическое ведомство поддерживает связь с медицинским учреждением, куда доставили пострадавшего белоруса. Состояние гражданина оценивается как стабильное.

Это первый зафиксированный случай ранения гражданина страны бывшего СССР с момента обострения ситуации между Израилем и Ливаном. Посольство Белоруссии рекомендовало воздержаться от поездок в эти страны Ближнего Востока.

Ранее посольство Украины также рекомендовало своим гражданам перенести туристические поездки в Израиль из-за массированного обстрела страны Ираном.

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      Сергей Болиев
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