Во время теракта в Израиле ранен гражданин Белоруссии

МИД Белоруссии: в теракте в Израиле пострадал гражданин республики

В Израиле в результате теракта ранен гражданин Белоруссии 1997 года рождения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел постсоветской республики.

Дипломатическое ведомство поддерживает связь с медицинским учреждением, куда доставили пострадавшего белоруса. Состояние гражданина оценивается как стабильное.

Это первый зафиксированный случай ранения гражданина страны бывшего СССР с момента обострения ситуации между Израилем и Ливаном. Посольство Белоруссии рекомендовало воздержаться от поездок в эти страны Ближнего Востока.

Ранее посольство Украины также рекомендовало своим гражданам перенести туристические поездки в Израиль из-за массированного обстрела страны Ираном.