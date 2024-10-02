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16:35, 2 октября 2024Путешествия

Украинцам посоветовали отложить отдых в Израиле

Посол Украины призвал граждан воздержаться от туристических поездок в Израиль

Фото: Andrew J.Kurbiko / Wikimedia

Украинских граждан просили воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщили в посольстве постсоветской страны в Тель-Авиве.

«Мы, конечно, не советуем нашим гражданам посещать сейчас Израиль с туристическими целями. Потому что это опасно и это затруднено в связи с тем, что многие авиакомпании отказываются летать в Израиль», — рассказал украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат добавил, что несмотря на работу одного аэропорта в Израиле, гражданам Украины лучше отсрочить поездку из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Казахстане правоохранительные органы республики приняли меры по усилению охраны синагог и дипломатических объектов Израиля на территории центральноазиатской страны из-за напряжения обстановки в ближневосточном регионе.

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      Сергей Болиев
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