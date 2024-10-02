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06:29, 2 октября 2024Наука и техника

В России рассказали о новой классификации танков из-за СВО

«Известия»: в зоне СВО танки разделили на штурмовые и машины для стрельбы с ЗОП

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дополнительная антидроновая защита танков в зоне проведения спецоперации (СВО) разделяет серийные машины по выполняемым задачам на штурмовые и артиллерийские, которые ведут стрельбу с закрытых огневых позиций (ЗОП). О новой классификации машин рассказали в публикации «Известий».

Командир российского Т-80 с позывным Барс сообщил, что танкисты сами повышают защищенность своих машин. Заводской антидроновый навес с динамической защитой на башне, который называют «мангалом», дополнили несколькими слоями сетки. Танк Барса чаще используют для ведения огня с ЗОП.

Отмечается, что в отличие от танков с тяжелыми антидроновыми навесами, которые прикрывают всю машину, этот Т-80 может свободно вращать башней и вести огонь в любом направлении. «И хотя разделение на "тяжелые", "средние" и "легкие" типы танков исчезло после Второй мировой, когда появились так называемые "основные" танки, соединившие в себе функции всех типов машин, сегодня в "тюнинге" прослеживаются функциональные отличия», — пишет издание.

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В сентябре механик-водитель Т-80БВ с позывным Родригес сообщил, что установленный на машине «мангал» несколько раз спас машину от дронов-камикадзе.

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      Даниил Иринин
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