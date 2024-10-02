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21:29, 2 октября 2024Мир

В России заявили о планах Израиля втянуть США в прямой конфликт с Ираном

Небензя заявил, что Израиль планирует втянуть США в прямой конфликт с Ираном
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль планирует втянуть США в прямой конфликт с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти Израиля не собираются разбираться с ближневосточным кризисом в одиночку. «Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником Ираном и Соединенными Штатами», — заявил он.

Небензя допустил, что конфликт может выйти на «невообразимый уровень эскалации». Он предупредил о возможной угрозе не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. По его словам, в общих интересах всех сторон предотвратить подобный сценарий.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, комментируя возможность ответного удара по Ирану, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока.

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      Марина Совина
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