В России заявили о планах Израиля втянуть США в прямой конфликт с Ираном

Небензя заявил, что Израиль планирует втянуть США в прямой конфликт с Ираном

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль планирует втянуть США в прямой конфликт с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти Израиля не собираются разбираться с ближневосточным кризисом в одиночку. «Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником Ираном и Соединенными Штатами», — заявил он.

Небензя допустил, что конфликт может выйти на «невообразимый уровень эскалации». Он предупредил о возможной угрозе не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. По его словам, в общих интересах всех сторон предотвратить подобный сценарий.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, комментируя возможность ответного удара по Ирану, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока.