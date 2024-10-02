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09:37, 2 октября 2024Россия

В российском регионе ввели обязательное чипирование домашних собак

В Башкирии ввели обязательное чипирование домашних собак

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии ввели обязательное чипирование домашних собак. Первые два года процедуру будут проводить бесплатно для владельцев животных, сообщили в Telegram-канале Госсобрания республики.

В 2025 году на чипирование собак в российском регионе из бюджета выделят около 29 миллионов рублей, в 2026-м — около 28 миллионов рублей. В дальнейшем идентификация и регистрация собак будет платной для владельцев, уточнили в пресс-службе Госсобрания.

В республике разработали специальное программное обеспечение, которое уже прошло апробацию в нескольких муниципалитетах. Программа, в частности, способна передавать геолокацию и вести учет бездомных животных. Уточняется, что чип будет содержать индивидуальный номер — считав его с помощью сканера, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце.

По мнению депутатов, обязательная идентификация станет первым шагом в регулировании численности бездомных животных. Как заверили в парламенте республики, к принятию закона программа будет готова к запуску в эксплуатацию.

«Численность бездомных животных не сдержать, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Идентификация животного означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой», — заключил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Ранее в российских регионах с проблемой бездомных собак решили бороться законами, разрешающими эвтаназию опасных животных. Документы, разрешающие такие радикальные меры, приняли на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первой эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия, где впоследствии отказались от этой меры.

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      Елена Торубарова
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