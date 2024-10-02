В США списали последний самолет Extender

ВВС США списали последний самолет-заправщик KC-10 Extender

Военно-воздушные силы (ВВС) США списали последний самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10 Extender, который стоял на вооружении 44 года. Об этом сообщает Army Recognition.

Церемония вывода из эксплуатации под руководством командира 60-го аэромобильного авиакрыла полковника Джея Джонсона состоялась 26 сентября на базе ВВС США Трэвис в Калифорнии.

ВВС США начали вывод KC-10 из эксплуатации в 2020 году. Списанные самолеты направят в 309-ю группу по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники на базу Дэвис-Монтэн. Это подразделение отвечает за утилизацию и хранение самолетов Вооруженных сил США. KC-10 заменяют заправщиками Boeing KC-46A Pegasus.

KC-10, который построили на базе гражданского авиалайнера DC-10, совершил первый полет в 1980 году. До 1987 года было построено 60 самолетов-заправщиков.

В августе стало известно, что у самолета KC-46 ВВС США обнаружили проблему с топливным насосом. Создаваемая им вибрация может приводить к возникновению повреждений воздуховодов в системе отбора воздуха самолета-заправщика.