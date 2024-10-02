В ЦБ заявили о замедлении темпов роста кредитования россиян

Зампред ЦБ Заботкин: рост розничного кредитования в РФ замедлился в сентябре

По итогам сентября темпы роста розничного кредитования россиян замедлились. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит «Интерфакс».

Заботкин подчеркнул, что подобная динамика в первый месяц осени фиксировалась не только в сегменте льготной ипотеки. Замедление темпов розничного кредитования в России наблюдается с июля. «Оперативные данные за сентябрь показывают то же самое», — пояснил он.

В то же время в сегменте корпоративного кредитования говорить о замедлении темпов роста пока рано. Значимого снижения в этом секторе не наблюдается. Он объяснил подобное обстоятельство высоким инвестиционным спросом и необходимостью наращивать объемы денежных вложений в российскую экономику. «В этих условиях (...) корпоративное кредитование будет замедляться медленнее, чем розничное», — резюмировал зампред ЦБ.

Ранее в регуляторе назвали замедление темпов роста кредитования в розничном и корпоративном сегментах одним из ключевых условий снижения потребительских цен в России. Однако нынешней динамики (прежде всего в корпоративном секторе) пока недостаточно для устойчивого падения инфляции. Как только темпы роста кредитных портфелей российских банков начнут заметно снижаться, ЦБ сможет перейти к постепенному ослаблению ДКП. В настоящее время говорить в том числе о снижении ключевой ставки пока преждевременно.