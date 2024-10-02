Москвичи устроили в квартире собственный Версаль

Московская квартира с интерьерами в духе Версальского дворца попала на видео

В московской квартире обнаружили интерьеры в духе Версальского дворца. Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал «Москва Live».

Видеозапись снята подрядчиком, приглашенным новыми хозяевами квартиры для ремонта — как оказалось, покупатели не сошлись во вкусах с прежними собственниками.

Эксклюзивный подход бывших владельцев становится очевиден еще на подходе к квартире: стены на лестничной площадке покрыты позолотой, а входная дверь снабжена ручкой-кнокером.

Внутреннее убранство выдержано в стиле барокко с присутствием пастельных тонов. Потолки в комнатах декорированы лепниной и фресками с античными сюжетами, люстры встроены в гипсовые медальоны с изображением фруктовой вазы. Одни стены украшены полотнами художников, другие — отделаны тканью. Торжественность помещениям добавляют каннелированные колонны. На полу уложен художественный паркет с цветочным орнаментом. Не меньше поражает и санузел: раковина, унитаз и биде расписаны вручную. Новые владельцы намерены отказаться от кричащей роскоши и оформить квартиру в минималистичном скандинавском стиле.

Ранее в столице на продажу выставили «галлюциногенную» квартиру. В декоре хозяин использовал множество золотых деталей, леопардовые принты и перья павлина. Из-за специфичного интерьера жилье окрестили «домом Аладдина».