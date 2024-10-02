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16:26, 2 октября 2024Экономика

Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

«Абзац»: власти Среднеуральска не обиделись на сравнение с «жопой» от Лебедева

Кадр: Радий Горшков / YouTube

Власти Среднеуральска Свердловской области не стали обижаться на блогера и дизайнера Аремия Лебедева, который сравнил город с «жопой». Об этом сообщает «Абзац».

Лебедев подверг Среднеуральск критике на полях строительного форума 100+ TechnoBuild. Он заявил, что сейчас город похож на «жопу», однако его можно превратить «в маленькую Швейцарию».

В пресс-службе администрации городского округа Среднеуральск заявили, что слова дизайнера были эмоциональными, но конструктивными. «Он человек творческий, пылкий, эмоциональный. Артемий Лебедев же не был в Среднеуральске. Если смотреть цитату полностью, то посыл другой: можно сделать из этого маленькую Швейцарию», — объяснили власти.

Ранее Лебедев раскритиковал Пермь. Он назвал город «затхлым».

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