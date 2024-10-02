Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 2 октября 2024Мир

Возможности Израиля ответить на нападение Ирана оценили

NYT: у Израиля больше возможностей для ответа на атаку Ирана, чем было в апреле

Фото: Ayal Margolin / JINI / Globallookpress.com

У Израиля больше возможностей для принятия решительных мер в ответ на нападение Ирана, чем было в апреле 2024 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков по вопросам безопасности и бывших чиновников.

Как отмечает издание, ответ на предыдущую апрельскую атаку был в значительной степени символическим ударом по объекту ПВО в Иране, поскольку тогда Израиль был обеспокоен присоединением к конфликту шиитской ливанской группировки «Хезболла» из-за слишком интенсивного ответа на действия Ирана.

Отставной офицер израильской разведки, специализировавшийся на Иране, Дэнни Цитринович заявил, что Израиль ослабил «Хезболлу» после начала бомбардировок, в результате которых были ликвидированы лидер группировки Хасан Насралла и другие командиры. Он подчеркнул, что это лишило Иран значительной части сдерживающих факторов против более масштабной израильской атаки. «У Израиля гораздо больше свободы действий в иранском контексте, чем в апреле, поскольку, по сути, больше нет угрозы присоединения "Хезболлы"», — оценил ситуацию эксперт.

По словам Цитриновича, администрация президента США Джо Байдена может призвать Израиль сдержать ответные действия, однако с приближением выборов американские чиновники, вероятно, будут иметь меньше влияния, чем в апреле, когда они аналогичным образом настаивали на том, чтобы избежать атаки, которая могла бы обострить конфликт. «Это эскалация, конец которой трудно предвидеть. Действия Израиля почти наверняка вызовут еще один иранский ответ. Похоже, мы находимся в начале жесткой конфронтации между нами и иранцами», — заключил он.

Ранее отставной генерал-майор армии Израиля Яаков Амидрор выразил мнение, что единственный вопрос заключается в том, насколько Израиль может навредить Ирану. Он также добавил, что Тель-Авиву следует рассмотреть возможность нападения на ядерные объекты Ирана.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      Женщина с ножом ворвалась в петербургский храм

      Россиянам дали советы по подготовке квартиры к отопительному сезону

      Первый пуск «Союза-5» в очередной раз перенесли

      В России ужесточат наказание за фиктивную регистрацию иностранцев. Нарушителям грозит штраф до 60 миллионов рублей

      На свалке нашли три винтажных Lamborghini за миллионы рублей

      Внешность Адрианы Лимы на прогулке смутила поклонников в сети

      Захарова высказалась о роли США в палестино-израильском конфликте

      Володин рассказал о внесенных в Госдуму законопроектах против нелегальной миграции

      На Украине рассказали о суицидах в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше