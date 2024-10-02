Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:47, 2 октября 2024Наука и техника

Южная Корея представила «ракету-монстра» на параде

Южная Корея представила новую баллистическую ракету Hyunmoo-5 на параде

Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Южная Корея представила новейшую баллистическую ракету Hyunmoo-5 в ходе парада в честь Дня вооруженных сил республики. Об этом сообщает Army Recognition.

«Описываемая Сеулом как оружие возмездия, направленное на противодействие угрозам со стороны Северной Кореи, ракета Hyunmoo-5 (прозванная из-за своих возможностей "ракетой-монстром") способна нести одну из самых больших в мире обычных боеголовок весом до девяти тонн», — пишет издание.

Отмечается, что боевая часть ракеты способна проникать в укрепленные бункеры и глубокие туннели, вызывая разрушительный эффект, сравнимый с применением ядерного оружия.

Hyunmoo-5 весом 36 тонн летит по «приподнятой траектории», проходя экзосферу перед спуском к цели на скорости, в десять раз превышающей скорость звука. В ракетном комплексе на колесном шасси реализовали систему холодного пуска со сжатым газом для вывода ракеты из пускового контейнера до старта двигателей. Это снижает возможные повреждения пусковой установки.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

Считается, что дальность полета Hyunmoo-5 — более 3000 километров. Стратегическое командование Южной Кореи планирует получить более 200 ракет.

В феврале прошлого года управление оборонных разработок Южной Кореи сообщило о планируемом испытательном запуске Hyunmoo-5.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      Украинский военный рассказал о хаосе при отступлении из Угледара

      В московском метро заметили указатели на таджикском языке

      Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость COVID-19

      Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе

      Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов

      Голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие

      В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для блогеров Чекалиных

      Стало известно об аресте футболиста «Манчестер Сити» за кражу мобильного телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше