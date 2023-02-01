Yonhap: Южная Корея испытает баллистическую ракету Hyunmoo-5 на полигоне Анхын

Управление оборонных разработок Южной Кореи планирует провести испытательный запуск новой баллистической ракеты Hyunmoo-5 «в ближайшем будущем». Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на информированный источник.

Ранее агентство сообщало, что запуск ракеты планируют провести в пятницу, 3 февраля, на полигоне Анхын в Тэане, в 150 километрах от Сеула. Отмечалось, что испытаниями хотят усилить сдерживание северокорейских ракетных угроз. Также было выпущено навигационное предупреждение на 3 и 4 февраля, которое затрагивает акваторию Желтого моря на расстояние до 300 километров.

Позже в Министерстве национальной обороны Республики Корея заявили, что на пятницу подобные запуски не запланированы. Агентство предположило, что запуск отменили или перенесли.

Считается, что дальность новой ракеты составляет 3000 километров. Она способна снижаться к цели со скоростью до 10 чисел Маха.

Ранее доцент СПбГУ, специалист по Корейскому полуострову Ирина Ланцова предположила, что эскалация конфликта между КНДР и Южной Кореей может привести к ядерному столкновению, однако сейчас угрозы применения такого вооружения не так высоки.

В январе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что военные КНДР получили 30 сверхкрупных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Системы калибра 600 миллиметров способны запускать ракеты с тактическими ядерными боеголовками.

