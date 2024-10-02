Задержанная ФСБ за корректировку ракетных ударов по ЛНР украинка признала вину

Жительница Луганской народной республики (ЛНР), которую задержали сотрудники ФСБ за корректировку ракетных ударов по региону, признала свою вину. Об этом сообщает ТАСС.
Женщина подчеркнула, что она является гражданкой Украины, поэтому и начала сотрудничать со спецслужбами родной страны. По ее словам, она делилась с украинскими силовиками информацией, которую «видела в городе», рассказывала, «где военные стоят». Иногда задержанная также сообщала о передвижении военной техники по городу.
О задержании жительницы Брянска сообщалось ранее. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.