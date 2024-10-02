Женщина похудела на 64 килограмма после родительского собрания

Жительница Великобритании похудела на 64 килограмма после родительского собрания

Весившая 139 килограммов жительница Великобритании сумела сбросить 64 килограмма за два года и раскрыла секрет своего успеха. Ее историю рассказывает Daily Mirror.

Эрин Дротлефф рассказала, что росла в семье, где ни у кого не было проблем с лишним весом благодаря правильному питанию. Однако позже на готовку не стало хватать времени, и Дротлефф с родными стали питаться полуфабрикатами и снеками. В школе она уже была полной, за что получила прозвища Громовые бедра и Кит на берегу. Причем домашние тоже подшучивали над британкой, и она от обиды ела все больше. «Я была жирной, и часто задыхалась из-за страшной астмы», — поделилась воспоминаниями женщина.

Дротлефф пыталась бороться с лишним весом с помощью различных диет и таблеток, однако каждый раз снова полнела. В итоге к 2022 году ее вес достиг 139 килограммов. Она решила похудеть, после того как сходила на родительское собрание в школу дочери. Выяснилось, что собрание будет походить в дальнем конце здания, до которого долго идти по коридорам. «На полпути у меня мышца в икре лопнула. Я услышала хлопок и сразу же почувствовала неописуемую боль», — рассказала Дротлефф.

После этого она решила во что бы то ни стало изменить образ жизни и похудеть. До завтрака британка пила кофе и ела зелень, завтракала блюдом из яиц или овсянкой, а ее обед и ужин состояли из жасминового риса и овощей с соусом. Дротлефф рассказала, что обязательно перекусывает после ужина, чтобы не бегать к холодильнику по ночам.

Также женщина стала много ходить пешком, а через полгода после начала похудения записалась в спортзал ради силовых тренировок. Она старается заниматься трижды в неделю. Кроме того, со временем Дротлефф начала бегать, хотя признается, что до сих пор ненавидит это занятие.

В итоге к началу 2024 года ей удалось похудеть до 76 килограммов. Женщина запустила в сети собственные курсы похудения и теперь помогает тем, кто оказался в той же ситуации, что и она.

Тем, кто хочет сбросить вес, Дротлефф посоветовала «не переусложнять процесс». «Сосредоточьтесь на питании, а не на упражнениях, и подождите какое-то время. Будьте терпеливы, пока становитесь тем, кем никогда не были», — поделилась собственным опытом британка.

Ранее сообщалось, что житель Индии сумел похудеть на 20 килограммов за год благодаря совмещению двух техник интервального голодания и регулярным прогулкам. Первые два месяца он худел по системе «один прием пищи в день».