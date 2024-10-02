Женщина с ножом ворвалась в петербургский храм

В Санкт-Петербурге женщина с ножом попыталась срезать иконы в православном храме

В Санкт-Петербурге женщина с ножом ворвалась в православный храм-часовню. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, это произошло вечером 1 октября — уже после закрытия храма для верующих. Внимание на открытие двери обратили местные жители и вызвали полицейских.

Настоятель храма рассказал, что речь идет о женщине околопенсионного возраста с седыми волосами. Проникнув в храм, она попыталась срезать иконы. Священнослужитель оценил ущерб в 20 тысяч рублей. Злоумышленницу ищут.

Ранее житель Тюмени напал на муфтия, который критиковал приверженцев идей религиозного радикализма. Он был вооружен молотком и слезоточивым газом. Мужчину задержали.