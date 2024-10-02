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08:55, 2 октября 2024Россия

Жители московского ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны c газом

Жители ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители жилого комплекса «Селигер-Сити» в районе Западное Дегунино на севере Москвы, где в одной из квартир взорвались газовые баллоны и начался сильный пожар, пожаловались на оставленные у подъезда баллоны с газом. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По рассказам местных, баллоны, которые находились в сгоревшей квартире, вынесли на улицу и оставили там у подъезда. Некоторые из баллонов оказались наполнены газом, на них также были «живые вентили».

Жители рассказали, что обращались в экстренные службы с 15 часов дня с просьбой забрать баллоны. «Нам говорили, что это улики и их должен был забрать следственный комитет. Но, почему-то, не забрали», — рассказал один из жителей. Баллоны забрали поздно вечером — их увезли в сопровождении полиции.

Пожар в московском ЖК начался ночью 30 сентября. Из-за взрывов баллонов загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. В эпицентре пожара находились 20 баллонов с газом, 14 из которых разгерметизировались.

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      Анастасия Шейкина
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