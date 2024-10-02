Жительница рассказала о смерти сестры и мужа от атаки дрона ВСУ в Курской области

Жительница Курской области Шаповалова: сестра и ее муж стали жертвами атаки ВСУ

Жительница Курской области Наталья Шаповалова рассказала, как в приграничном районе беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал ее сестру и мужа, которые не выжили в результате удара. Ее слова приводит РИА Новости.

«У них на хате крышу разбило, и они убегать решили. Она была с мужем Сережкою», — рассказывает женщина.

Ее родственники жили в населенном пункте Большое Солдатское. Они решили эвакуироваться своим ходом, когда их настиг дрон ВСУ. Сама Шаповалова не собирается уезжать из села Махов Колодезь, где проживает, так как там «предки похоронены».

Ранее жительница села Кулебаки Елена Павленко рассказала, что ВСУ сбрасывают на Курскую область зажигательную смесь. По рассказу женщины, после сбросов с беспилотников дома местных жителей «прямо выгорают». Распространению огня способствуют устоявшаяся в регионе сухая погода и отсутствие пожарных, пояснила она.