Россиянка рассказала о сбросе ВСУ зажигательной смеси на жилые дома в Курской области

Жительница Курской области рассказала о применении ВСУ зажигательной смеси

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают на Курскую область зажигательную смесь. Об этом жительница села Кулебаки Елена Павленко рассказала журналистам РИА Новости.

По словам женщины, после сбросов с беспилотников дома местных жителей «прямо выгорают». Распространению огня способствуют устоявшаяся в регионе сухая погода и отсутствие пожарных, пояснила она.

Знакомый Павленко, который две недели назад был в Кулебаках, сообщил женщине, что ее дом пока стоит. Россиянка хочет вернуться домой даже в том случае, если от него останутся только крыша и стены. «Все восстановим. Хочется до слез. Каждый вечер», — сказала она.

Ранее командир российского штурмового отряда заявил, что ВСУ в курском приграничье отступают при малейшем натиске. Боец также рассказал о дезориентированности украинских солдат и их «истериках в радиоэфире».