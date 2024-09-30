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10:18, 30 сентября 2024Россия

Россиянка рассказала о сбросе ВСУ зажигательной смеси на жилые дома в Курской области

Жительница Курской области рассказала о применении ВСУ зажигательной смеси

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают на Курскую область зажигательную смесь. Об этом жительница села Кулебаки Елена Павленко рассказала журналистам РИА Новости.

По словам женщины, после сбросов с беспилотников дома местных жителей «прямо выгорают». Распространению огня способствуют устоявшаяся в регионе сухая погода и отсутствие пожарных, пояснила она.

Знакомый Павленко, который две недели назад был в Кулебаках, сообщил женщине, что ее дом пока стоит. Россиянка хочет вернуться домой даже в том случае, если от него останутся только крыша и стены. «Все восстановим. Хочется до слез. Каждый вечер», — сказала она.

Ранее командир российского штурмового отряда заявил, что ВСУ в курском приграничье отступают при малейшем натиске. Боец также рассказал о дезориентированности украинских солдат и их «истериках в радиоэфире».

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      Алан Босиков
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