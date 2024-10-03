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00:26, 3 октября 2024Мир

Армия Израиля сообщила о новом ударе по Бейруту

Армия обороны Израиля нанесла новый удар по Бейруту

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Израильские ВВС нанесли новый удар по Бейруту. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.

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      Марина Совина
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