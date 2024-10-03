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19:42, 3 октября 2024Наука и техника

ИИ помог предупредить близорукость

ИИ использовали для предупреждения близорукости и полной потери зрения

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Американские медики предложили использовать модель искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики проблем со зрением. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

По словам ученых Университета штата Аризона (США), миопическая макулопатия, связанная с комплексом необратимых изменений на глазном дне, является основной причиной потери зрения в мире. В 2015 году из-за нее 10 миллионов человек начали ощущать проблемы со зрением или полностью потеряли возможность видеть. Специалисты предложили предсказывать заболевание с помощью ИИ.

Миопическая макулопатия также связана с близорукостью, но ее можно предупредить, проводя профилактические исследования. Проблема в том, что процедура оптической когерентной томографии, которая помогает выявить заболевание на ранних стадиях, дорогая и трудоемкая. Из-за этого, например, жителям в сельской местности ограничены в получении такого вида услуг. Исследоватеи предложили проводить профилактические мероприятия под контролем ИИ.

Специально созданная модель может эффективно сканировать изображения сетчатки и предсказывать правильную классификацию миопической макулопатии. «Как только технологии на основе ИИ станут доступны, они значительно улучшат качество жизни населения во всем мире, включая тех, кто живет в развивающихся странах», — рассказал об изобретении профессор Ялин Ван.

В начале октября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали по аналогии борьбы с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. Считается, что меры помогут бороться с растущим количеством психических проблем у подростков, возникающих из-за социальных сетей и игр.

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      Андрей Ставицкий
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