ВОЗ призвала бороться со смартфонами у детей по аналогии с курением

В ВОЗ предложили ограничить использование смартфонов до определенного возраста

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали ввести по аналогии с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. С таким заявлением выступила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат в разговоре с Politico.

Эксперт предложила ввести ограничения наподобие тех, что действуют в отношении табачных изделий: ограничить продажу до определенного возраста, установить контроль за ценами на устройства и обозначить разрешенные для гаджетов места. «Возможно, настало время подумать, в каких местах определенные электронные устройства не должны использоваться», — сказала она.