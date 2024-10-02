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18:08, 2 октября 2024Забота о себе

ВОЗ призвала бороться со смартфонами у детей по аналогии с курением

В ВОЗ предложили ограничить использование смартфонов до определенного возраста

Фото: Sanket Mishra / Unsplash

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали ввести по аналогии с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. С таким заявлением выступила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат в разговоре с Politico.

Эксперт предложила ввести ограничения наподобие тех, что действуют в отношении табачных изделий: ограничить продажу до определенного возраста, установить контроль за ценами на устройства и обозначить разрешенные для гаджетов места. «Возможно, настало время подумать, в каких местах определенные электронные устройства не должны использоваться», — сказала она.

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      Екатерина Улитина
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