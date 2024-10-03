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11:47, 3 октября 2024Россия

Член «Русской общины» сообщил о пропаже сына и назвал подозреваемых

Член «Русской общины» сообщил о пропаже сына и заподозрил в этом СБУ

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Член «Русской общины» из Магнитогорска сообщил о пропаже 17-летнего сына. Видео с его участием опубликовал Telegram-канал объединения.

На записи мужчина поделился своими подозрениями. По его словам, есть основания предполагать, что мальчик вступил в контакт с украинскими спецслужбами.

Другой участник объединения напомнил, что в России уже были зафиксированы случаи, когда подростки совершали диверсии, выполняя задания Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее один из случаев, о которых упомянул общественник, произошел в Омской области. Там двое подростков подожгли вертолет после того, как неизвестный связался с ними в мессенджере и пообещал заплатить за это 20 тысяч долларов. Было возбуждено уголовное дело о теракте, на время предварительного расследования фигурантов отправили в СИЗО.

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      Алан Босиков
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