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13:58, 3 октября 2024Наука и техника

Спрогнозировано сильное изменение климата к концу века

Communications Earth & Environment: спрогнозировано сильное изменение климата

Фото: NASA/JPL-Caltech / Globallookpress.com

Ученые Университета Ватерлоо показали, что большинство экспертов по климату ожидают сильного повышения глобальной температуры к концу века, которое значительно превысит целевые показатели Парижского соглашения. В исследовании приняли участие авторы докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а результаты были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Основной вывод исследования заключается в том, что 86 процентов опрошенных ученых прогнозируют глобальное потепление на уровне более двух градусов Цельсия к 2100 году, что значительно выше цели Парижского соглашения. Медианная оценка среди респондентов составила 2,7 градуса Цельсия, что, по мнению специалистов, может иметь катастрофические последствия для Земли. При этом ученые подчеркивают, что достижение цели по снижению выбросов CO2 во второй половине века все еще возможно.

Методом исследования стал опрос 211 респондентов, среди которых были ведущие эксперты по климату. Помимо прогноза температуры, опрос охватывал и другие аспекты борьбы с изменением климата, включая перспективы технологий по удалению углекислого газа из атмосферы. Согласно мнению большинства участников, такие технологии могут удалять до пяти гигатонн CO2 в год к 2050 году, что находится на нижней границе необходимого диапазона для достижения климатических целей.

Респонденты также отметили, что реализация существующей климатической политики в ее текущем виде вряд ли позволит удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов Цельсия. Большинство ученых полагают, что без значительных усилий в ближайшее время последствия изменения климата будут гораздо серьезнее. Однако они не считают такие сценарии неизбежными и видят потенциал для изменения ситуации.

Отдельное внимание было уделено эффекту «предвзятости восприятия», когда ученые склонны считать свои прогнозы отражением мнения большинства. Это показало необходимость большего обмена мнениями среди экспертов для снижения уверенности в индивидуальных оценках и повышения качества обсуждений будущих климатических сценариев.

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      Александр Еникеев
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