Девочка приняла укус ядовитой змеи за вывих лодыжки и едва выжила

В США девочка едва выжила после укуса ядовитой змеи из-за халатности врачей

В штате Аризона, США, девочка провела больше суток без противоядия после укуса ядовитой змеи из-за халатности врачей. Об этом пишет Daily Mail.

Семилетняя Элли Брасфилд упала и споткнулась, когда отдыхала с семьей у канала в парке Гилберт. Дома лодыжка девочки опухла, и ее начало тошнить. Ее отвезли в больницу, сделали рентген и отпустили, заверив, что с ней все в порядке. Врачи во второй клинике поступили так же.

Девочке становилось все хуже и хуже, и родители повезли ее в третью больницу, где Брасфилд сделали токсикологический тест. Оказалось, что то, что семья приняла за вывих лодыжки, было укусом ядовитой гремучей змеи. В кровь девочки влили 40 флаконов противоядия. Отмечается, что оно наиболее эффективно в течение первых суток после укуса, однако к тому моменту девочка была отравлена в течение 30 часов, поэтому едва выжила. Позднее она рассказала, что не слышала шуршания в траве, которое должна была издавать змея, и не почувствовала боли от укуса.

Врачам удалось сохранить Брасфилд ногу, однако ей придется перенести еще одну операцию. Девочка будет проходить физиотерапию, чтобы снова быть способной стоять на двух ногах. Пока она передвигается на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что в Австралии родители обнаружили змею в кроватке ребенка. Определив по окрасу, что рептилия ядовита, австралийцы вызвали профессионального ловца змей, чтобы не подвергать себя опасности. Ребенок не пострадал.